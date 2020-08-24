وأشار المصدر إلى أن 10 أفراد آخرين من قوات الأمن الأفغانية تمكنوا من الفرار من المنطقة. 
فيما لم يصدر أي مسؤول أمني محلي بأيه تصريحات حتى الآن حول الهجوم الذي أعلنت حركة /طالبان/ مسؤوليتها عنها.