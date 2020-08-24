كابول (أ ش أ)

تمكنت حركة طالبان من السيطرة على قاعدة تابعة لقوات الأمن الأفغانية في إقليم قندوز شمالي البلاد والتي كانت محاصرة على مدار الخمسة أيام الماضية، وأفاد مصدر لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الاثنين، أن حركة طالبان شنت هجوما على القاعدة الكائنة في منطقة " إمام صاحب " في إقليم قندوز، واشتبكت مع قوات الأمن؛ ما أدى إلى مقتل جندي واستسلام 5 آخرين - بينهم قائدهم - بأسلحتهم ومركبتهم الهامفي للحركة.