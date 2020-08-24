حبس 3 أشقاء ووالدهم 3 سنوات لاتهامهم بالنصب على تاجر بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

قضت محكمة مستأنف مدينة نصر، بحبس 3 أشقاء ووالدهم 3 سنوات مع الشغل، بتهمة النصب، والاستيلاء على 15 مليون جنيه من تاجر، نظير استئجار "هايبر" ملك المتهمين، والتعدى عليه بالضرب والنصب عليه.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من "ر. ف" أفاد فيه بتعرضه للنصب على يد 3 أشقاء "محمد. ا" و"أ. ا" و"و.ا"، ووالدهم والاستيلاء منه على 15 مليون جنيه، نظير استئجار "هايبر"، يملكه المتهمين بمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهمين أجروا "الهايبر"، حيث قام المتهم الأول بالتوقيع على عقد إيجار مع المجنى عليه، وقيام المتهمين الأخرين بإحضار بعض الأشخاص وتعدوا على المستأجرومنعه من استلام "الهايبر"، وافتعلوا مشاجرة بينهم وبين والدهم عقب استلام والدهم المبلغ المذكور، لتأمر النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، التى أصدرت حكما بحبس المتهمين 3 سنوات، وأيدته محكمة مستأنف مدينة نصر.