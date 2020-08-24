حاكم دبى ينشر صورا لمسبار الأمل.. ويؤكد: تجاوز 100 مليون كم فى رحلته للمريخ

كتب محمد تهامى زكى

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، صورا التقطها مسبار الأمل الإماراتى خلال رحلته إلى كوكب المريخ، مشيرا إلى أن المسبار تجاوز 100 مليون كم فى رحلته للكوكب الأحمر حتى اليوم، ومتوقع وصوله خلال شهر فبراير من العام القادم 2021.



صور من مسبار الأمل

وكتب بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "صورة التقطها مسبار الأمل بكاميرا تتبع النجوم.. اليوم تجاوز المسبار 100 مليون كم فى رحلته للكوكب الأحمر.. المريخ أمامنا وكوكبى زحل والمشترى خلفنا كما فى الصور.. الوصول المتوقع فبراير 2021 بإذن الله وحفظه وتوفيقه.. الوصول لأهدافنا يتطلب أن لا نلتفت".



الصورة المرسلة من مسبار الأمل

يشار أن مسبار الأمل، انطلق إلى الفضاء يوم 20 يوليو الماضى، وتم تصميمه بمركز محمد بن راشد للفضاء، فى إطار مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، متجها إلى الكوكب الأحمر.، حيث ترتكز مهمة أول مسبار عربى إلى المريخ إلى دراسة مناخ الكوكب الأحمر بشكل مفصل على مدار اليوم والفصول، ليكون أول مرصد جوى للمريخ.



تغريدة الشيخ محمد بن راشد

وانطلق المسبار، الذى يزن 1350 كيلوجراما، على متن الصاروخ اليابانى "إتش 2-إيه" من مركز تانيجاشيما الفضائى فى اليابان، فى رحلة تستغرق 7 أشهر، يقطع خلالها المسافة من الأرض إلى المريخ والتى تقدر بحوالى 493.5 مليون كيلومتر، بحيث يدخل المسبار مداره المحدد حول الكوكب الأحمر فى فبراير 2021.

ومن المقرر أن يظل مسبار الأمل فى مداره حول المريخ فترة عامين، أو "سنة مريخية"، يدرس خلالها كل ما له علاقة بطقس وجو الكوكب الأحمر، مستعينا بثلاثة أجهزة علمية متطورة، هى المقياس الطيفى بالأشعة تحت الحمراء، والمقياس الطيفى بالأشعة فوق البنفسجية، وكاميرا استكشاف رقمية عالية الدقة.

وصممت الأجهزة العلمية الثلاثة، خصيصا لإتمام هذه المهمة ودراسة الجوانب المختلفة للغلاف الجوى للمريخ، فالمقياس الطيفى بالأشعة تحت الحمراء EMIRS، سيقوم بدراسة الطبقة السفلى من غلاف المريخ بواسطة حزم من الأشعة تحت الحمراء، كما سيقوم بقياس انتشار الغبار والسحب الجليدية وبخار الماء وأنماط درجة الحرارة.