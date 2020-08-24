جونسون يعلن استعداد مدارس بريطانيا للعودة وتضاؤل خطر إصابة الطلاب

كتب محمد شعلان

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن الفصول الدراسية أصبحت آمنة لعودة الطلاب للمدارس بشكل كامل في سبتمبر القادم، وشكر القائمين على تجهيز المدارس عبر رسالة بحسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "لقد تحدثت سابقًا عن الواجب الأخلاقي لإعادة فتح المدارس لجميع الطلاب بأمان، وأود أن أشكر موظفي المدرسة الذين أمضوا أشهر الصيف في جعل الفصول الدراسية آمنة استعدادًا للعودة الكاملة في سبتمبر".



رئيس وزراء بريطانيا على تويتر

وأضاف جونسون: "لطالما استرشدنا بخبرائنا العلميين والطبيين، ونحن الآن نعرف الكثير عن فيروس كورونا أكثر مما كنا نعرفه في وقت سابق من هذا العام، كما قال كبير المسؤولين الطبيين، فإن خطر الإصابة بـ Covid-19 في المدارس ضئيل للغاية، وهو أكثر ضررًا لنمو الطفل وصحته ورفاهيته بعد الآن عن المدرسة".

وشدد جونسون، على أنه من الأهمية بمكان أن نعيد أطفالنا إلى الفصل الدراسي للتعلم والتواجد مع أصدقائهم. مختتما: "لا شيء سيكون له تأثير أكبر على فرص حياة أطفالنا من العودة إلى المدرسة".

وناشد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين البريطانيين لإرسال أبنائهم إلى المدارس عند إعادة فتحها الأسبوع المقبل، محذرا من أن ثمة حاجة لمزيد من المدرسين في داخل المدارس، وكان الاتحاد الوطني للتعليم في بريطانيا قد حذر الوزراء لكونهم "مهملين إلى أقصى درجة"، قائلا إن المدارس تركت في الظلام فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وتقدم جونسون - حسبما نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية في موقعها على الإنترنت اليوم الاثنين، بالشكر لأعضاء هيئة التدريس الذين جعلوا المدارس "آمنة من فيروس كورونا".

وقال جونسون "من المهم إعادة أطفالنا إلى الفصول المدرسية كي يتعلموا ويكونوا برفقة أصدقائهم .. ولن يكون لشيء تأثير أكبر من فرص أطفالنا في العودة إلى المدارس".

وأشارت الصحيفة إلى أن تدخل جونسون يأتي بعد أسبوعين صاخبين للمدارس ووزير التعليم جافين ويليامسون - عقب أزمة نتائج التعليم الثانوي، والموافقة على أن تكون النتائج قائمة على تقييمات المعلمين وليس على المستوى العام للطلاب خلال الأعوام السابقة، والتخلى عن خوارزمية الكمبيوتر المثيرة للجدل التي قللت من درجات الطلاب - حيث يواجه ويليامسون انتقادات من زملائه المحافظين وكذلك نواب المعارضة.

وبينما يستعد جونسون للعودة إلى العمل بعد إجازته الصيفية، كشف تقرير جديد صادر عن هيئة الصحة العامة البريطانية أن هناك 30 حالة لتفشي فيروس كورونا في المدارس الإنجليزية بعد إعادة فتحها في وقت سابق من هذا العام.