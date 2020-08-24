جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة طارق محمد، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من أثينا، اشتبه أحمد سيد إبراهيم، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصرى الجنسية نظرا لارتباكه الشديد، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص تلاحظ لهما وجود عبوات أدوية وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على عبد العال نعمان، نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية من مصطفى صادق، مأمور التفتيش، وأحمد عمر، رئيس مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 970 شريط سايتوتك خاص بحالات الإجهاض مخبأة بين طيات ملابسه، وتقدر قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى 300 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 66 لسنة 2020 بالواقعة وأحالة الراكب للنيابة المختصة للتحقيق بعد العرض على، إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.