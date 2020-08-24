جمارك السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الكمامات الطبية

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك العين السخنة برئاسة محمود عبد النعيم مدير عام جمارك السخنة من ضبط محاولة تهريب كمية من الكمامات الطبية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناء على الإخبارية المقدمة من إدارة حركة الوارد مفادها اعتزام شركة ت . أ . أ تهريب أصناف مخالفة داخل مشمول حاوية 40قدم رقم 4644600 قادمة من الصين شهادة جمركية رقم 9047 لسنة 2020 والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 1980 طرد كابلات ووصلات فيديو وأودیو .

وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول الحاوية من جمال منصور مشرف الحركة محمد عبد العظيم مأمور الحركة وصالح أبراهيم مدير إدارة الحركة ومحمد عباس مدير مكافحة التهريب وجمعه عبده مدير الأمن الجمركي وأحمد سعيد الأمن الجمركي ومحمود شعبان بمكافحة التهرب الجمركى القيمة من وزينب حسن مدير تعريفة وحسن عبد الرحمن مدير إدارة الفحص وحسام جاد المولى مدير مجمع الوارد فتبين وجود 672 ألف كمامة طبية مخبأة ضمن كراتين البضائع، وبلغت قيمة التعويض الجمركي المستحق 826620 جنيها.

قرر محمود عبدالنعيم مدير عام جمارك السخنة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، ويأتي ذلك بناء على تعليمات السيد نجم رئیس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.