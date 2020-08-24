جمارك السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الكمامات الطبية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك العين السخنة برئاسة محمود عبد النعيم مدير عام جمارك السخنة من ضبط محاولة تهريب كمية من الكمامات الطبية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
فبناء على الإخبارية المقدمة من إدارة حركة الوارد مفادها اعتزام شركة ت . أ . أ تهريب أصناف مخالفة داخل مشمول حاوية 40قدم رقم 4644600 قادمة من الصين شهادة جمركية رقم 9047 لسنة 2020 والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 1980 طرد كابلات ووصلات فيديو وأودیو .
وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول الحاوية من جمال منصور مشرف الحركة محمد عبد العظيم مأمور الحركة وصالح أبراهيم مدير إدارة الحركة ومحمد عباس مدير مكافحة التهريب وجمعه عبده مدير الأمن الجمركي وأحمد سعيد الأمن الجمركي ومحمود شعبان بمكافحة التهرب الجمركى القيمة من وزينب حسن مدير تعريفة وحسن عبد الرحمن مدير إدارة الفحص وحسام جاد المولى مدير مجمع الوارد فتبين وجود 672 ألف كمامة طبية مخبأة ضمن كراتين البضائع، وبلغت قيمة التعويض الجمركي المستحق 826620 جنيها.
قرر محمود عبدالنعيم مدير عام جمارك السخنة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، ويأتي ذلك بناء على تعليمات السيد نجم رئیس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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