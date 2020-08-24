اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جزيرة بالى الاندونيسية تؤجل استقبال السياحة الوافدة لنهاية 2020

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:00 ص
جزيرة بالى الاندونيسية تؤجل استقبال السياحة الوافدة لنهاية 2020 جزيرة بالى
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حاكم بالى وايان كوستر ،أن الجزيرة السياحية ذات الشهرة العالمية لن تفتح ابوابها أمام السياحة الدولية حتى نهاية عام 2020 ، بسبب الاجرءات الاحترازية ، مؤكدا في بيان صحفى ، بعد النظر في جميع العوامل الحالية التي تثير القلق الشديد ، لا يمكن تحقيق ذلك". وخططت بالي في الأصل لإعادة فتح حدودها للسياحة الدولية ابتداء من 11 سبتمبر لكنها لم تتلق الموافقة من الحكومة الإندونيسية.

وأوضح كوستر ، أنه بعد التحدث مع وزير الخارجية ، ستؤجل بالي إعادة افتتاحها حتى عام 2021 تمشيا مع حكومة إندونيسيا ، مشيرا الى أن الوضع في إندونيسيا غير مواتٍ حتى الآن للسماح للسائحين الأجانب بزيارة إندونيسيا ، ولن تسمح الحكومة الإندونيسية بدخول السياح الأجانب إلى إندونيسيا حتى نهاية عام 2020 ، لأن إندونيسيا لا تزال في فئة المنطقة الحمراء ". وشهدت اندونيسيا زيادة في حالات COVID-19 وارتفاع معدل الوفيات في إندونيسيا، ولن تسمح الحكومة الإندونيسية للسياح الأجانب بالدخول.

 


بالى

السياحة

عودة السياحة

احبار مصر

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يهدد مكانة جزيرة "بالى" الإندونيسية بالسياحة.. وغموض حول عودة الرحلات

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 11:34 ص

فندق فى بالى يتكون من 3 منازل فوق الأشجار.. تباعد اجتماعى على أصوله

الخميس، 06 أغسطس 2020 02:00 م

جزيرة بالى الإندونيسية تفتح أبوابها أمام السياحة الدولية 11 سبتمبر المقبل

الأحد، 26 يوليه 2020 02:55 م

5 وجهات سياحية تم عزل سائحين بها بسبب كورونا.. صانعة محتوى على يوتيوب تقضى شهرا بـ"الباهاما".. وأخرى تعلق بجزيرة سقطرى وتتسلى بكتابة يومياتها والتجوال عبر الجبال.. وأسرة بريطانية تضطر للإقامة فى "بالى".. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة