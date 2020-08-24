جزيرة بالى الاندونيسية تؤجل استقبال السياحة الوافدة لنهاية 2020

كتبت آمال رسلان

أعلن حاكم بالى وايان كوستر ،أن الجزيرة السياحية ذات الشهرة العالمية لن تفتح ابوابها أمام السياحة الدولية حتى نهاية عام 2020 ، بسبب الاجرءات الاحترازية ، مؤكدا في بيان صحفى ، بعد النظر في جميع العوامل الحالية التي تثير القلق الشديد ، لا يمكن تحقيق ذلك". وخططت بالي في الأصل لإعادة فتح حدودها للسياحة الدولية ابتداء من 11 سبتمبر لكنها لم تتلق الموافقة من الحكومة الإندونيسية.

وأوضح كوستر ، أنه بعد التحدث مع وزير الخارجية ، ستؤجل بالي إعادة افتتاحها حتى عام 2021 تمشيا مع حكومة إندونيسيا ، مشيرا الى أن الوضع في إندونيسيا غير مواتٍ حتى الآن للسماح للسائحين الأجانب بزيارة إندونيسيا ، ولن تسمح الحكومة الإندونيسية بدخول السياح الأجانب إلى إندونيسيا حتى نهاية عام 2020 ، لأن إندونيسيا لا تزال في فئة المنطقة الحمراء ". وشهدت اندونيسيا زيادة في حالات COVID-19 وارتفاع معدل الوفيات في إندونيسيا، ولن تسمح الحكومة الإندونيسية للسياح الأجانب بالدخول.