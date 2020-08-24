جامعة كفر الشيخ تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى بمعاملها لتسجيل رغباتهم.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

واصل مكتب التنسيق الرئيسى ومعامل التنسيق الإلكترونى لتنسيق الثانوية العامة بجامعة كفرالشيخ، لليوم الثالث استقبال طلاب الثانوية العامة لمساعدة طلاب المرحلة الأولى على تسجيل رغباتهم، طبقًا للضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على استفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من الحرص على التباعد وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الدكتور أمانى شاكر عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسى ومعامل التنسيق الإلكترونى لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة، أن مكتب التنسيق شهد منذ اليوم الأول إقبالاً من طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم والاستفسار عن أعمال التنسيق وآليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح وبلغ عدد الطلاب 250 طالبًا وطالبة .

وأضافت أماني شاكر أنها تتوقع استقبال المزيد من الطلاب خلال المراحل المقبلة للتنسيق، مشيرة إلى التزام جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق بالإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذًا لخطة الجامعة .

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ ، الدكتور عبدالرازق دسوقى بأن إدارة الجامعة وضعت خطة لتسجيل تنسيق الجامعات للعام الجامعى 2020-2021، وتم تجهيز المعامل والقاعات التى ستقدم خدمات مكتب التنسيق من خلال أجهزة الحاسب الآلى، والتى تم تجهيزها لتسجيل الرغبات للطلاب داخل قاعات مكتب التنسيق فى كلية التربية النوعية، موجهة بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال تسجيل رغباتهم مع تواجد المختصين للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم.

وأضاف رئيس الجامعة بأنه تم تحديث الأجهزة وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع موقع التنسيق وكيفية تسجيل الرغبات، كما تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب أثناء التنسيق تيسيراً على أبنائنا الطلاب خلال الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وشدد بضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة فى تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ بالالتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التى اتخذتها الجامعة والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.