جامعة سوهاج الوحيدة أفريقيًا بالندوة الدولية لتعليم اللغة العربية عن بعد بإندونيسيا

سوهاج محمود مقبول

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات الندوة الدولية التى نظمها قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها فى جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية بإندونيسيا، بعنوان "خبرة تعليم اللغة العربية عن بعد للناطقين بغيرها"، وذلك بالشراكة مع اتحاد مدرسى اللغة العربية فرع محافظة رياو.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن جامعة سوهاج تعد الجامعة المصرية والأفريقية الوحيدة التى شاركت فى الندوة، وقد مثلها الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد كلية الآداب ومدير مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها، معربًا عن فخره واعتزازه بمثل تلك المشاركات الدولية التى تساهم فى إبراز وجه الجامعة المشرق كمنبر علمى ودورها المحورى فى خدمة المجتمع المحلى والإقليمى والدولى فى كل المجالات والعلوم.

ومن جانبه عبر الدكتور فتوح خليل عن سعادته بتمثيل اسم الجامعة دولياً، الأمر الذى من شأنه توطيد العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدان، وتبادل الخبرات والحوارات فى التخصصات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى زيادة التعاون فى مجال الأنظمة والوسائل التعليمية الحديثة المتميزة خاصة فى مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، موضحًا أن الندوة تناولت العديد من المحاور المتعلقة بنظام التعليم عن بعد وأهمية تدريب معلمى اللغة العربية للناطقين بغيرها إلكترونياً وتأهيلهم للتفاعل والاندماج مع سوق العمل الجديد الذى يتطلب مهارات جديدة وقدرات مختلفة تهم التعليم الإلكتروني، إضافة إلى بناء البرامج اللغوية الملائمة لذلك، من أجل الاسهام فى تصحيح مسار التعليم فى اللغة العربية لغير الناطقين بها وبطريقة سليمة وحديثة تجذب الطلاب غير العرب وترفع من معدلات تحصيلهم لها.