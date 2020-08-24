توافد أهالى كفر الشيخ على حديقة الحيوان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت حديقة الحيوان بمحافظة كفر الشيخ، توافد عدد من المواطنين، للتنزه مرتدين الكمامات، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، واصطحب عدد من الزائرين أطفالهم للتنزه مع الحديقة، معبرين عن سعادتهم بالتنزه بين الحيوانات.

قالت الدكتورة منى الجندى، مديرة الحديقة، إن الحديقة استقبلت عددًا من الزائرين، اليوم الاثنين، كأول يوم فتحت الحديقة أبوابها للجمهور، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، لتأمين وسلامة الزائرين.

وأضافت الجندى لـ"اليوم السابع"، أنها تشيد بالزائرين الذين التزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة، وتم قياس درجات الحرارة لهم، كما أنهم التزموا بالتباعد الاجتماعي وفق العلامات الإرشادية التى وضعها على الأرض.

وقالت مريم محمد سعد، على المعاش إنها فضلت قضاء بعض الوقت فى الحديقة كأول يوم لافتتاحها بعد العودة، فتعودت على التردد على الحديقة قبل فيروس كورونا، ومنذ إغلاقها امتنعت عن الخروج، وسمعت عن فتح الحديقة واستقبال الزائرين ففضلت العودة لهويتها.

وأضاف بسيونى حامد، مدير مالى وإدارى بالحديقة، تم التشديد على العاملين بحديقة الحيوان بارتداء الكمامة، واتباع الإجراءات الاحترازية ليكونوا قدوة للزائرين، واستمرت أعمال التعقيم قبل وأثناء تواجد الزائرين، كما تم الالتزام بتعليمات رئيس الوزراء الخاصة بنسبة إشغال 50 %.

فتح حديقة الحيوان بكفر الشيخ

الكشف على المواطنين

فتح حديقة الحيوان بكفر الشيخ

العاملين بحديقة حيوان كفر الشيخ

فتح حديقة الحيوان بكفر الشيخ

الكشف على المواطنين قبل دخولهم الحديقة

فتح حديقة الحيوان بكفر الشيخ

فتح حديقة الحيوان بكفر الشيخ

فتح حديقة الحيوان بكفر الشيخ

تطهير ورش حديقة كفر الشيخ