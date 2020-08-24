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تنسيق 2020.. التعليم العالى: 120 ألف طالب سجلوا فى تنسيق المرحلة الأولى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:34 ص
تنسيق 2020.. التعليم العالى: 120 ألف طالب سجلوا فى تنسيق المرحلة الأولى تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الإثنين، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 120 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020/2021.
 
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.
 
و أوضح السيد عطا بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
 
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجارى.
 

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