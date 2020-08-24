اليوم السابع
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"تموين الأقصر" تحرر 71 مخالفة فى حملات موسعة على المخابز والمحال

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:49 م
"تموين الأقصر" تحرر 71 مخالفة فى حملات موسعة على المخابز والمحال
الأقصر - أحمد مرعى

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قاد رجال مديرية تموين محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، جولة مرورية بدائرة المحافظة، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، وذلك لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية وبرفقته مساعد وكيل المديرية وادارة التجارة الداخلية، وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التموينية التابعة للمديرية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير عدد (71) محضر ومخالفة تموينية خلال الفترة من 22/ 8 /2020 حتى 24 / 8/ 2020  وتم احالة  المخالفات الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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