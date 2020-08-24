عدن (أ ش أ)

وثق تقرير حقوقي يمنى مقتل وإصابة 47 مدنياً، ضمن 141 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثى الانقلابية ضد المدنيين خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 من أغسطس الجارى، وذكر التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين، بأن "فريقها الميداني وثق 26 حالة قتل، وإصابة 21 بينهم أطفال ونساء نتيجة القصف الذي يشنه الحوثيون على الأحياء السكنية إضافة إلى أعمال القنص والألغام".