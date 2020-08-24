ورصد التقرير 27 حالة اعتداء قام بها مسلحو ميليشيا الحوثي بحق الأعيان المدنية.. كما سجل 49 حالة اختطاف وإخفاء قسري، إضافة إلى اختطاف 4 نساء، وعمليات تعذيب وإهانة طالت مختطفين في سجون الميليشيا الانقلابية.
وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بإنشاء 9 سجون سرية جديدة، غالبيتها في منازل المواطنين والمنشآت التعليمية، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.
 