تفاصيل مصرع طفل وإصابة شخصين فى انهيار عقار قديم بطنطا.. صور

بدأت الواقعة بتلقي المحاسب عادل داود رئيس حي اول طنطا ، اخطارا بانهيار جزئي لعقار بشارع طه الحكيم التابعة للحي ، على الفور انتقلت الإجهزة التنفيذية برئاسة طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع الحادث .

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية بمساعدة أهالي المنطقة من استخراج جثة لطفل وذلك بعد استخراج شابين مصابين من تحت الأنقاض ، وفي حاله صحيه خطيره ، وتم نقله الي مستشفي طنطا الجامعي لمحاولة اسعافهم بينما تم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفي المنشاوى العام .

فيما قام مسئولو الكهرباء بمجلس مدينة طنطا ، بقطع التيار الكهربائى عن منطقة العقار المنهار ، لتسهيل التعامل مع الحادث وتجنب وقوع أي تداعيات خطيرة أخرى ، وذلك لكثرة أسلاك الكهرباء بالمنطقة.

ومن جانبة كلف محافظ الغربية طارق رحمي لجنة من إدارة الشؤون الهندسية في المحافظة بفحص جميع المباني والمنازل والمنشآت المجاورة للعقار المنهار في منطقة طه الحكيم بطنطا وعرض تقرير بشأنها للإسراع في صرف إعانات الأسر المتضررة.

فيما قررت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، صرف مبلغ 1000 جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى للمصابين الثلاثة، فى حادث انهيار جزئى لمنزل بطنطا كإعانة عاجلة، وتوفير مساعدات من الاغاثة، وفقا للقرار الوزارى رقم 86 لسنة 2019 لتقديم كافة المساعدات لهم بعد استكمال الاجراءات والمستندات.

ومن جانبه صرح المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا فى محافظة الغربية، أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، كلف بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة وفحص جميع المنازل والعقارات بالمناطق العشوائية ، وذلك لعدم تكرار حادث عقار شارع طه الحكيم المنهار .

وأضاف رئيس الحي في تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أن اللجنة الهندسية ستكون بإشراف محافظ الغربية ، وسيتم فحص للمنازل وصدور قرارات إزالة فورية للمنازل الآيلة للسقوط دون أي تهاون في تنفيذ تلك القرارات.