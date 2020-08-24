تعليم كفر الشيخ: لم نرصد حالات غش ولم يتغيب الطلاب عن أداء الامتحان

كفر الشيخ - محمد سليمان

لم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أى حالات غش أو شغب بامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، اليوم الإثنين، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى من الطلاب.

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على ارتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم .

وأضافت وكيل الوزارة أن عددًا من أدوا الامتحانات 12 طالبًا وطالبة فى مادة الجبر والهندسة الفراغية بشعبة الرياضيات، مؤكدة أنها تابعت أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية وبالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات من خلال شبكة فيديو كونفرنس، مؤكدة أنه تم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان، كما شهدت اللجان أعمال تعقيم وتطهير بعد أداء الامتحانات.