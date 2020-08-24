تعليم الوادى الجديد: انتهاء تدريب المعلمين على النظم التكنولوجية الحديثة

الوادى الجديد - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من تدريب المعلمين على النظم التكنولوجية الحديثة فى المنظومة التعليمية الجديدة، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، صلاح محمد مرغنى، تدريب جميع المعلمين والمعلمات بالمرحلة الثانوية على تشغيل واستخدام الشاشات التفاعلية الحديثة بمدارس الثانوية العامة.

وجرى تدريب موجهى عموم المواد و موجهى أوائل المواد وكل الموجهين بديوان عام المديرية ودواوين الإدارات الخمسة على تشغيل واستخدام الشاشات التفاعلية، كما أنه بالتعاون مع إدارة الموهوبين بالمديرية جرى تنظيم تدريبات بمركز التطوير التكنولوجى بالمديرية لمسئولى الموهوبين بالمحافظة عن ( office365 و Teams ) وذلك فى إطار تقديم الدعم التكنولوجى لكل الإدارات بالمديرية.

وأضاف مرغنى أنه جرى عقد 3 تدريبات (TWT) للمعلمين عن استخدام التدريس بواسطة التكنولوجيا المؤهل لشهادة MCE لـ50 معلما ، وتنظيم تدريبات ميكروسوفت ( MOS ، MTA ) لـ226معلم، تدريب الموجهين والمعلمين على استخدام المنصة التعليمية Edmodo، و عقد 5 ورش عمل فى كافة الإدارات التعليمية عن كيفية التقدم لمعرض العلوم والهندسة ووضع الطلاب نحو الطريق الصحيح فى استخدام مهارات القرن الحادى والعشرين وأساليب الابتكار والاختراعات العلمية، وعقد المعرض التمهيدى الأول بإدارة الداخلة وضم ( ادارة الداخلة وبلاط والفرافرة )، وعقد المعرض التمهيدى الثانى بمركز التطوير التكنولوجى بالمديرية وضم (إدارة الخارجة و إدارة باريس).