تعليم أسوان تعلن فتح فصل "سكرتارية طبية" بكوم أمبو

أسوان - صلاح المسن

أعلن عبد الكريم لطفى وكيل مديرية الترببة والتعليم بأسوان عن فتح فصل سكرتارية طبية بعدد (24) طالبة بمدرسة كوم أمبو التجارية التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية.

ويبدأ تلقى ملفات الطالبات الراغبات فى التقديم اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 25/8/2020 حتى الأحد الموافق 30/8/2020 على أن تكون الطالبة حاصلة على مجموع (230) درجة كحد أدنى، ويكون التقديم بمقر الوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج بجمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة ومقرها كورنيش النيل المبنى الإدارى بجوار المسجد الجامع.

وذلك تلبية لرغبة أهالى كوم أمبو، وبعد موافقة مديرية الصحة على الطلب المقدم من جمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة بتوفير فرص تدريبية للطالبات بجميع مستشفيات كوم امبو ووحداتها الصحية.

من ناحية اخرى كان قد تفقدت لجنة المتابعة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل بمركز دراو بأسوان، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروع رافق الوفد الدكتور احمد شعبان نائب محافظ أسوان وبحضور ابراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو وقام ووفد وزارة الصحة والهيئة العربية بتفقد 9 وحدات صحية الجارى انشاؤهم ضمن منظومة التامين الصحى بمركز دراوز.

وكان قد قام وفد وزارة الصحة بالمرور على المنشآت الصحية بقرى ومدينة كوم امبو سواء التطوير والانشاء الجديد استعدادا لدخولها فى منظومة التأمين الصحى الشامل .

من ناحية اخرى كان قد تفقد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، يرافقه الدكتور محمد شعبان المنسق التنفيذى لمشروع إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، مراكز ومدن نصر النوبة وكوم أمبو وأبوسمبل السياحية، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروع.

وأكد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن التطوير شمل 17 وحدة صحية ومستشفى من إجمالى 112 وحدة صحية، بالإضافة إلى 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تم متابعة معدلات التنفيذ الإنشائية، بالإضافة إلى نسب التسجيل والتى وصلت إلى 40 % سواء للأسر أو الأفراد.

وأشار الدكتور أحمد شعبان، إلى أن هناك تنسيق كامل بين الدكتورة هالة وزيرة الصحة والسكان ومحافظ أسوان للتغلب على أى تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة فى مواعيدها الزمنية المحددة تمهيداً للتشغيل التجريبى وضمان إنطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل.

وأوضح أنه جارى العمل على قدم وساق حيث تبلغ تكلفة أعمال تطوير البنية التحتية للوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة بلغت 2,5 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة أعمال التطوير بالمستشفيات نحو 2 مليار جنيه، فيما تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية.

يأتى ذلك استكمالاً لحرص المحافظة وتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة المستمرة والإسراع بمعدلات العمل لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى والتى تأتى تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منظومة الرعاية الصحية والإهتمام بصحة المواطن المصرى.

ورافق الوفد الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وأحمد تاج الدين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.