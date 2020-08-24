تعرف على 66 برنامجا للدراسة بالجامعات الأهلية لعام 2020 / 2021

‏كتب محمد صبحى

ينشر "اليوم السابع" البرامج الدراسية التى ستطرحها الجامعات الأهلية هذا العام 2021/2020 والتى يبلغ عددها 66 برنامج على مستوى جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة وجامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة وسيتم عرض تفاصيل برامج كل جامعة على الموقع عند فتح باب القبول يوم الخميس 20 أغسطس 2020، ويستطيع الطالب تحديد الجامعة بناء على التخصص الذى يرغب فيه

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1 - ‏برنامج الطب والجراحة

2 - برنامج طب الأسنان

3 - برنامج دكتور الصيدلة

4 - برنامج العلاج الطبيعى

‏5- برنامج علوم التمريض ( تمريض الطوارى - تمريض الإدمان - تمريض القبالة - تمريض حديثى الولادة )

‏6 - برنامج هندسة المواد والتصنيع

‏7 -برنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية

‏8 -برنامج هندسة التشييد والانشاءات المتخصصة

‏ 9 -برنامج هندسة الطاقة

10- ‏برنامج هندسة المياه والبيئة

11 -برنامجمج هندسة وإدارة الإنشاءات

12 -برنامجمج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء مجال العمارة

‏ 13. برنامج العمارة

‏14. برنامج التصميم المعمارى والعمارة الرقمية مجال علوم وهندسة الحاسبات

‏ 15. برنامج هندسة الحاسب ( الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الأداء - اسن الحاسبات

‏ 16. برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

‏ 17 برنامج علوم الحاسب ( تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات

18 -التصميم تصميم الجرافيك وبناء الماركة

19 -الفوتوغرافيا وتصميم الصورة المتحركة

20 الرسوم المتحركة

21 التصميم البينى : برنامج تصميم الأثاث

22. تصميم الوسائط الرقمية والمرئية : برنامج تصميم الإعلان ‏

‏23 -تصميم الموضة : برنامج تصميم الملابس

24. التصميم الداخلى : برنامج العمارة الداخلية

25. ‏الاتصال والوسائط : برنامج تصميم الوسائط المتعددة

26. ‏ . الفنون البصرية : برنامج الفنون البصرية مجال العلوم الأساسية

27. ‏ برنامج علوم وتكنولوجيا النانو : ( الفيزياء - الكيمياء )

28. برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية

29. ‏برنامج جيولوجيا البترول والتعدين

30. برنامج كيمياء البترول

31. برنامج بيولوجيا الأحياء المائية مجال الغذاء والصناعات الغذائية

32. برنامج تكنولوجيا الأغدية

33. برنامج تكنولوجيا الألبان

34. برنامج تغذية الإنسان مجال الزراعات الصحراوية 35. برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

36. برنامج الإنتاج النباتى فى المناطق الصحراوية

37. مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

38. برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية

39. برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى

40. برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

41. برنامج التأهيل الوظيفى مجال الصناعات التكنولوجية

42. برنامج تكنولوجيا صناعة الأشغال العامة

43. برنامج تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف

44. برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج

45. برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة مجال العلوم الاجتماعية والانسانية

46 برامج اللغويات التطبيقية ( اللغة الانجليزية التطبيقية

47. برنامج علم النفس والاجتماع

48. برنامج الجيومعلوماتية

49. ‏ برنامج الترجمة التحريرية والفورية ( اللغة الإنجليزية - اللغة الألمانية

50. برنامج الإدارة

51. برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد

‏52. برنامج المحاسبة ونظم المعلومات

53. برنامج نظم معلومات الأعمال

54. برنامج إدارة المنشآت السياحية والفندقية

55. برنامج المحاسبة ونظم المعلومات

56. برنامج التمويل والاستثمار

57.برنامج التسويق والأعمال الدولية

58. برنامج التسويق

59. ‏ البرامج الدراسات القانونية الدولية



60. برنامج الإنتاج التلفزيونى



61. برنامج الإنتاج الإخباري



62. برنامج الإنتاج الإعلاني



63. برنامج الإنتاج السينمائى

64. برنامج إدارة الترفيه والسياحة



65. برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات



66. برنامج إدارة الأحداث فى الضيافة والسياحة







