تشريح جثث مرضى كورونا يكشف إصابات فى الرئة وجلطات بالأعضاء الحيوية

كتبت هند عادل

أظهرت دراسة بحثية أجراها علماء امبريال كوليدج على جثث المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا وجود أضرار جسيمة في الرئتين وتجلط الدم في الأعضاء الرئيسية، حيث وجدت الأبحاث الآن أنه عند إجراء تشريح جثث للمرضى الذين ماتوا بسبب كورونا ، وجد أن الفيروس يمكن أن يسبب إصابات في الرئة وجلطات دموية في الأعضاء الحيوية في الجسم ، مثل الكلى، حسبما ذكرته صحيفة time now news.

وفقًا للدراسة المنشورة على موقع إمبريال كوليدج ، وجدت عشرة فحوصات بعد الوفاة أجريت على مرضى كورونا أن جميعهم يعانون من إصابات في الرئة ، وعلامات مبكرة لتندب الرئة ، وإصابة في الكلى كل ذلك نتيجة عدوى فيروس كورونا، تسعة من هؤلاء المرضى أصيبوا أيضًا بتجلط الدم جلطة دموية ، في عضو رئيسي واحد على الأقل القلب أو الكلى أو الرئتين.

يعتقد الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن تفسح المجال لعلاجات فعالة لـ COVID-19 من أجل تقليل خطر الوفاة بسبب العدوى، على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد استخدام مخففات الدم لمنع تجلط الدم، و يعتقد الباحثون أيضًا أن مثل هذه النظرة الثاقبة على المضاعفات الناجمة عن المرض يمكن أن تساعد الخبراء في إيجاد طرق أفضل لمراقبة المرض وعلاجه.

نُشرت الدراسة في The Lancet Microbe. قاده باحثون في إمبريال كوليدج بلندن و Imperial College Healthcare NHS Trust. في حين أن الدراسة فحصت عشرة مرضى فقط ، إلا أنها لا تزال أكبر دراسة يتم إجراؤها كفحوصات ما بعد الوفاة لمرضى كورونا في إنجلترا.

قال الدكتور مايكل أوزبورن ، المحاضر الشرفي الأول في إمبريال كوليدج لندن ، استشاري علم الأمراض في إمبريال كوليدج للرعاية الصحية NHS Trust والمؤلف المشارك للدراسة:

"كورونا هو مرض جديد ولدينا فرص محدودة فقط لإجراء تحليل شامل للأنسجة من المرضى عند تشريح الجثة ، لفهم أسباب مرض ووفاة المريض بشكل أفضل لأغراض البحث، دراستنا هي الأولى من نوعها في البلاد دعم النظريات الحالية من الباحثين والأطباء في الأجنحة بأن إصابات الرئة والتخثر ونضوب الخلايا المناعية هي أبرز السمات في الحالات الشديدة من كورونا وفي المرضى الذين نظرنا إليهم ، رأينا أيضًا أدلة على إصابات الكلى وفي بعض الحالات والتهاب البنكرياس وهذه مع نتائجنا الأخرى ستساعد الأطباء على تطوير استراتيجيات جديدة لإدارة المرضى ".

ويعد التحليل القائم على تشريح الجثة لـ COVID-19 للبحث أمرًا حيويًا لمعرفة المزيد عن هذا المرض مع تطور الوباء.