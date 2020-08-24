تسجيل 176223 حالة وفاة بسبب كورونا في الولايات المتحدة

رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا ارتفع بواقع 572 حالة ليصبح 176223 حالة إضافة إلى تسجيل خمسة ملايين و682491 حالة إصابة بزيادة 38679 حالة عن إحصائها السابق.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 23أغسطس آب، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر في اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.