تركيب مطبات بطريقي الكورنيش وسليمان متولى ببنى سويف للحد من سرعة السيارات

بنى سويف أيمن لطفى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل والعميد محمد أبو السعد مدير مرور بنى سويف الأعمال الجارى تنفيذها لإنشاء مطبات بطريق كورنيش النيل وسليمان متولى، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل سرعة السيارات على طريق الكورنيش والذى يعتبر متنفسًا لأبناء بنى سويف ويشهد تجمعات بغرض التنزه خاصة بعد تطويره وتوسعته.

وطالب المحافظ بضرورة تحلى سائقى المركبات بالسرعة المطلوبة التزامًا بقانون المرور، حفاظًا على سلامة وحياة المواطنين أثناء مرورهم، وكذلك للحد من وقوع حوادث السيارات، وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر بصفة عامة والأطفال وكبار السن والسيدات بصفة خاصة، والعمل على انتظام وسيولة العملية المرورية داخل هذه المنطقة الحيوية.

من جانبه أوضح المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، فقد تم اليوم وفى حضور العميد محمد أبو السعد مدير المرور، عمل معاينة وتم تحديد بعض الأماكن على طريقي سليمان متولى والكورنيش، مشيرًا إلى أن أعمال التركيب والإنشاء بدأت اليوم، حيث يجرى عمل المطبات وتركيب بعض الإشارات الضوئية الإرشادية، لإلزام سائقي المركبات وأصحاب السيارات بتهدئة السرعة والقيادة بحذر خاصة فى المناطق التى تشهد كثافة فى حركة السير، حيث تم الالتزام بالمعايير الفينة والهندسية القياسية عند تركيب المطبات ونوعيتها والمسافات البينية بينها ومراعاة التقاطعات السطحية والمحاور المرورية.

وفى سياق آخر، وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وفى هذا السياق قامت اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، تحت إشراف المحاسب يحيى ياسين رئيس المدينة وفى حضور اللواء شريف الديان مساعد مدير الأمن، والأستاذ على حماد والأستاذ علاء الصغير نائبى رئيس المدينة والمقدم بيتر فوزى نائب مأمور مركز شرطة إهناسيا، والمقدم محمد بكرى رئيس شرطة المرافق، ومسئولى الإشغالات والنظافة والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع ما يقرب من ستمائة حالة إشغال مخالفة بشوارع المدينة، شملت: إعلانات ولافتات وتاندات وأكشاك مخالفة وكراسى واستاندات وصبات خراسانية وبروز وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

من ناحية أخرى واصلت الوحدة المحلية مجهوداتها فى ملفات النظافة ورفع القمامة والمخلفات، حيث تم عمل حملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة، والتى أسفرت عن رفع 60 طن من كميات القمامة ونقلها لمصنع تدوير القمامة بسمسطا.































