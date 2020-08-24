ترامب يعلن عن تقديم مليار دولار إضافية لبرنامج الغذاء للأسر

رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن إدارته ستقدم مليار دولار إضافية لبرناج لتقديم الغذاء للأسر الأمريكية التي تعاني صعوبات ناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

ومتحدثا في ولاية نورث كارولاينا، قال ترامب "اليوم أنا فخور أن أعلن أننا سنقدم مليار دولار إضافية لتمويل برنامج صندوق الغذاء من المزارعين إلى الأسر".

ويتضمن البرنامج شراء منتجات غذائية من المزارعين والموردين وإتاحتها للأسر المحتاجة عبر مؤسسات غير هادفة للربح مثل بنوك الطعام وجمعيات دينية ومنظمات لرعاية المجتمع.