اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:42 م
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ترامب يعلن عن تقديم مليار دولار إضافية لبرنامج الغذاء للأسر

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:09 م
ترامب يعلن عن تقديم مليار دولار إضافية لبرنامج الغذاء للأسر ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن إدارته ستقدم مليار دولار إضافية لبرناج لتقديم الغذاء للأسر الأمريكية التي تعاني صعوبات ناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

ومتحدثا في ولاية نورث كارولاينا، قال ترامب "اليوم أنا فخور أن أعلن أننا سنقدم مليار دولار إضافية لتمويل برنامج صندوق الغذاء من المزارعين إلى الأسر".

ويتضمن البرنامج شراء منتجات غذائية من المزارعين والموردين وإتاحتها للأسر المحتاجة عبر مؤسسات غير هادفة للربح مثل بنوك الطعام وجمعيات دينية ومنظمات لرعاية المجتمع.


ترامب

برنامج الغذاء للأسر

امريكا

الانتخابات الرئاسية الامريكية

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