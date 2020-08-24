ترامب يتهم الديمقراطيين بالتجسس على حملته: أعظم تزوير انتخابى على وشك الحدوث

كتب محمد شعلان

حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، من تعرضه لعملية تزوير خلال خوضه الانتخابات الامريكية المقبلة واتهم الحزب الديمقراطي بالتجسس على حملته الانتخابية، وغرد دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " إن أعظم تزوير انتخابي في تاريخنا على وشك الحدوث. هذا قد يتصدر الديمقراطيين التجسس بشكل غير قانوني على حملتي".



ترامب على تويتر

وعلى جانب آخر، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "إنجاز تاريخى"، وقال إن هيئة الغذاء والدواء أجازت استخدام علاج بلازما المتعافين بشكل طارئ، وهو ما سينقذ حياة الآلاف من الأمريكيين الذين سيحصلون على هذا العلاج، حيث يقلل الوفيات بنسبة 35%.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليومى حول مستجدات فيروس كورونا، أن السرعة التى تم بها إجازة هذا العلاج كانت لتستغرق سنوات إذا لم يكن موجودًا فى الإدارة.

وحضر المؤتمر وزير الصحة أليكس عازار ومفوض إدارة الغذاء والدواء الدكتور ستيفن هان.

وكان ترامب غرد قائلا: إن هناك أخبار جيدة حول علاج فيروس كورونا.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من اعتقاد مسئولي البيت الأبيض أن هناك تأخيرات لدوافع سياسية من قبل إدارة الغذاء والدواء في الموافقة على لقاح وعلاجات للمرض الذي قلب فرص ترامب في إعادة انتخابه.

وقالت الوكالة الأمريكية إن إصدار ترامب لأمر طوارئ فى مؤتمر الليلة يتزامن مع عشية المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري -24 أغسطس-27 أغسطس- سيسهل على بعض المرضى الحصول على العلاج، وفقًا لمسؤولي البيت الأبيض.

واعتبرت أن بلازما الدم المأخوذة من مرضى تعافوا من فيروس كورونا تكون غنية بالأجسام المضادة ، ويكون له فوائد لأولئك الذين يكافحون المرض. لكن الأدلة لم تكن حاسمة فيما يتعلق بكيفية عملها أو أفضل طريقة لإدارتها.