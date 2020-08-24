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ترامب يتعهد بحوافز اقتصادية ودعم الشرطة والذهاب إلى المريخ فى ولايته الثانية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:53 م
ترامب يتعهد بحوافز اقتصادية ودعم الشرطة والذهاب إلى المريخ فى ولايته الثانية دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى كلمته بأول ليلة من مؤتمر الحزب الجمهورى، الذى يستمر لمدة 4 أيام، إنه لن يسمح بتحول الولايات المتحدة إلى دولة اشتراكية.

 

وشدد على إنه وفر الحماية اللزمة للمارة الثانية من الدستور الأمريكى، والتى تجيز حمل وحيازة الأسلحة، مؤكدا أن هذا الأمر لم يكن سهلا. وقال إن "الديمقراطيون سيحرمون الأمريكيين من هذا الحق حال فاز جو النائم فى الانتخابات المقبلة".

 

وأضاف أنه سيقدم حوافر اقتصادية وضريبية للشركات الأمريكية، حتى تحول أعمالها من الصين إلى الولايات المتحدة، وأكد أن إدارته ستزيد من تمويل قوات إنفاذ القانون لتطبيق النظام.

 

وسرد ترامب كيف ساعد بقراراته المجتمع الأمريكى الأسود سواء عن طريق تمويل الجامعات التى يلتحقون بها أو بإصلاح قواعد العدالة الخاصة بهم، وأكد أنه لم يقم رئيس أمريكى بما فعله للمجتمع الأمريكى الأسود منذ الرئيس إبراهام لينكولن.

 

وقال إن إدارته أعادت ناسا إلى عملها وركزت على تعزيز القدارات الفضائية، مؤكدا أن أمريكا ستحط على المريخ وستكون أول من يفعل ذلك.

 

وأكد أن هناك دعما جماهيريا كبيرا له أكبر بكثير من انتخابات 2016، قائلا إن هناك أشخاص لم يصوتوا من قبل وذهبوا للتصويت من أجله، متوقعا أن يكون هناك المزيد من هؤلاء فى انتخابات 2020.

 

وتعهد أن إدارته ستقوم بعمل أفضل من ناحية الاقتصاد مؤكدا أنه كان فى أفضل وضع له على الإطلاق قبل "فيروس الصين".


ترامب

الرئيس الامريكى

الانتخابات الامريكية

اخبار امريكا

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