ترامب بعد ترشيحه للانتخابات: التزوير الطريقة الوحيدة لخسارتى بولاية ثانية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الطريقة الوحيدة التى سنخسر فيها الانتخابات فى الولايات المتحدة الأمريكية ستكون عبر التزوير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وفى وقت سابق أعلن الحزب الجمهورى، رسميا ترشيح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب لتولى فترة رئاسية ثانية. كان قد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تعرضه لعملية تزوير خلال خوضه الانتخابات الأمريكية المقبلة، واتهم الحزب الديمقراطي بالتجسس على حملته الانتخابية، وغرد دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "إن أعظم تزوير انتخابي في تاريخنا على وشك الحدوث. هذا قد يتصدر الديمقراطيين التجسس بشكل غير قانوني على حملتي".

فى السياق، أبدى 27 عضوا جمهوريا سابقا في الكونجرس الأمريكي، بينهم السناتور السابق جيف فليك، تأييدهم للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن اليوم الاثنين، أول أيام المؤتمر العام للحزب الجمهوري، وذلك في أحدث صفعة للرئيس دونالد ترامب يسددها إليه أعضاء في حزبه.

وقالت حملة بايدن إن الأعضاء السبعة والعشرين السابقين في الكونجرس انضموا لمبادرة "جمهوريون مع بايدن" التي تنظمها حملة المرشح الديمقراطي لتشجيع الجمهوريين على دعمه.

وجاء في بيان للحملة أن الأعضاء السابقين في الكونجرس أشاروا إلى "فساد (ترامب) وتدميره للديمقراطية واستخفافه الشديد بالقيم الأخلاقية والحاجة الملحة لإعادة البلاد إلى مسارها" بوصفها الأسباب التي دفعتهم لمثل هذه الخطوة.