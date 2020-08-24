ترامب: الديمقراطيون لا يريدون الله أو الأسلحة.. ولن يفوزوا إلا بسرقة الأصوات

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الديمقراطيين لا يريدون الله أو الأسلحة أو النفط والغاز، مشيرا إلى إنهم "يستخدمون فيروس كورونا لسرقة الانتخابات".

وأضاف ترامب خلال كلمة له فى مؤتمر الحزب الجمهورى بولاية كارولينا الشمالية: "إنهم يستخدمون كورونا للاحتيال على الشعب الأمريكى، على كل الناس، ويعدوهم بانتخابات نزيهة وحرة، ولا يمكنهم فعل ذلك".

وأشار الرئيس ترامب إلى شكوك بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال أيضًا إن الديمقراطيين بحاجة إلى "سرقة ملايين الأصوات" للفوز.

وأضاف ترامب: "الطريقة الوحيدة التى يمكنهم بها انتزاع هذه الانتخابات منا هى أن تكون انتخابات مزورة. سوف نفوز في هذه الانتخابات".

وأعلن الحزب الجمهورى، رسميا ترشيح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب لتولى فترة رئاسية ثانية.