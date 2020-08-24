تجديد حبس متهم بتزوير المستندات الحكومية فى عين شمس 15 يوما

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس متهم بتزوير المستندات الحكومية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة عين شمس قيام عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون – له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية، وتردده على دائرة القسم لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات منسوب صدورها لجهات "نقابية، تعليمية، تدريبية" جميعها مزورة – 3 هواتف محمولة).

بمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية. وتم بإرشاده ضبط (2 جهاز إسكانر – 2 جهاز "لاب توب" – وحدة تخزين بيانات "فلاشة" تحتوى على نماذج شهادات ومحررات مصطنعة – مجموعة من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة جميعهم مصطنعين)، و(مجموعة من الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة – دفتر إيصالات إستلام مبالغ مالية "جميعها مزورة").

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، كما تم إخطار النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.