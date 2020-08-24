تجديد حبس صاحب محل متهم بقتل ميكانيكى لتأخره عن إصلاح موتوسيكل بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أمرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، بتجديد حبس صاحب محل تأجير موتوسيكلات بالإسكندرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة قتل ميكانيكى وتوجيه إليه تهمة ضرب أفضى إلى الموت، بعد مشاجرة بينهم بالإسكندرية، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى الميرى الجامعى لتلقى العلاج، ولفظ أنفاسه الأخيرة لإصابته بتهشم فى الجمجمة ونزيف حاد فى المخ.

البداية عندما تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية ، بلاغا من قسم شرطة الدخيلة بوجود مشاجرة فى منطقة الدخيلة الجبل بين " م.م.ر" 31 سنة صاحب محل تأجير موتوسيكلات، و"م.ج" 45 سنة ميكانيكى موتوسيكلات، وسبب المشاجرة هو تأخر الميكانيكى عن إصلاح موتوسيكل فى يوم الوقفة بسبب فيلتر بنزين بمبلغ 62 جنيها، ونشبت مشاجرة بين الطرفين، وقام صاحب محل تأجير الموتسيكلات بضرب المجنى عليه بحديدة على رأسه فسقط مغشيا عليه وتم إبلاغ الشرطة والإسعاف ونقل المجنى عليه لتلقى العلاج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالرعاية المركزة .

وقال شهود عيان الواقعة، إن ورشة الميكانيكى بجوار محل تأجير السيارات وأصدقاء منذ 20 عاما وفوجئ الجميع بالمشاجرة وهى الأولى منذ هذه السنوات وبينهما صداقة قوية .

وأضافوا أنه فى يوم الوقفة فوجئوا بمشاجرة بينهم لتأخر الميكانيكى عن إصلاح الموتوسيكل ورغبة صاحب محل تاجير الموتسيكلات فى تأجيره خلال أيام العيد ونشبت بينهم مشاجرة، مما دفع صاحب محل تأجير الموتسيكلات لضربه على رأسه بواسطة حديدة تسببت فى إصابته .

وفى تقرير الطب الشرعى لحالة المجنى عليه أكد أن الإصابة هى تهشم فى عظام الجمجمه ونزيف حاد فى المخ، ولم تتمكن المستشفى من إيقافه لشدته مما تسبب فى توقف عضله القلب ، كما أثبتت تحريات المباحث الواقعة وتحويل المتهم للنيابة .