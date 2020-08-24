اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس صاحب محل متهم بقتل ميكانيكى لتأخره عن إصلاح موتوسيكل بالإسكندرية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:18 م
تجديد حبس صاحب محل متهم بقتل ميكانيكى لتأخره عن إصلاح موتوسيكل بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، بتجديد حبس صاحب محل تأجير موتوسيكلات بالإسكندرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة قتل ميكانيكى وتوجيه إليه تهمة ضرب أفضى إلى الموت، بعد مشاجرة بينهم بالإسكندرية، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى الميرى الجامعى لتلقى العلاج، ولفظ أنفاسه الأخيرة لإصابته بتهشم فى الجمجمة ونزيف حاد فى المخ.

البداية عندما تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية ، بلاغا من قسم شرطة الدخيلة بوجود مشاجرة فى منطقة الدخيلة الجبل بين " م.م.ر" 31 سنة صاحب محل تأجير موتوسيكلات، و"م.ج" 45 سنة ميكانيكى موتوسيكلات، وسبب المشاجرة هو تأخر الميكانيكى عن إصلاح موتوسيكل فى يوم الوقفة بسبب فيلتر بنزين بمبلغ 62 جنيها، ونشبت مشاجرة بين الطرفين، وقام صاحب محل تأجير الموتسيكلات بضرب المجنى عليه بحديدة على رأسه فسقط مغشيا عليه وتم إبلاغ الشرطة والإسعاف ونقل المجنى عليه لتلقى العلاج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالرعاية المركزة .

وقال شهود عيان الواقعة، إن ورشة الميكانيكى بجوار محل تأجير السيارات وأصدقاء منذ 20 عاما وفوجئ الجميع بالمشاجرة وهى الأولى منذ هذه السنوات وبينهما صداقة قوية .

وأضافوا أنه فى يوم الوقفة فوجئوا بمشاجرة بينهم لتأخر الميكانيكى عن إصلاح الموتوسيكل ورغبة صاحب محل تاجير الموتسيكلات فى تأجيره خلال أيام العيد ونشبت بينهم مشاجرة، مما دفع صاحب محل تأجير الموتسيكلات لضربه على رأسه بواسطة حديدة تسببت فى إصابته .

وفى تقرير الطب الشرعى لحالة المجنى عليه أكد أن الإصابة هى تهشم فى عظام الجمجمه ونزيف حاد فى المخ، ولم تتمكن المستشفى من إيقافه لشدته مما تسبب فى توقف عضله القلب ، كما أثبتت تحريات المباحث الواقعة وتحويل المتهم للنيابة .

 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

نيابه الدخيلة

ضرب افضى للموت

قتل ميكانيكى

صاحب محل تاجير موتسيكلات

اخبار الحوادث

مدير امن الاسكندرية

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس 4 عمال لاتهامهم بسرقة غطاء بالوعة شركة مياه الشرب فى منشأة القناطر

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:12 م

تجديد حبس المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس بسبب خلافات أسرية بالمطرية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:59 م

حبس 3 أشقاء متهمين بالبلطجة وفرض الإتاوات والإتجار بالسلاح فى الهرم

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:57 م

تجديد حبس متهم بتزوير المستندات الحكومية فى عين شمس 15 يوما

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:54 م

حبس عاطل بحوزته كيلو حشيش قبل ترويجه فى المرج

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:51 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة