اليوم السابع
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تجديد تعيين محمد القوصى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:10 م
تجديد تعيين محمد القوصى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصى
(أ ش أ)

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القرار رقم 457 لسنة 2020 بالتصديق علي تجديد تعيين الدكتور محمد القوصى في وظيفة الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 20 أغسطس 2020.
 
والدكتور محمد القوصي كان قد أشرف على إطلاق أول قمر صناعى لمصر 2007، وشارك في وضع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، فضلًا عن وضع مشروع قانون الفضاء المصري، ومشروع إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالقاهرة الجديدة، والتي تم التخطيط المبدئي لها لتحتوي على كل الأنشطة الفضائية بمصر.
 
وكان الرئيس السيسي قد أصدر في أغسطس 2019 قرارا بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لمدة سنتين برئاسة مجلس الوزراء وعضوية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي للوكالة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، ونخبة من الشخصيات المعنية.

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الدكتور محمد القوصى

وكاله الفضاء المصريه

محمد القوصى

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