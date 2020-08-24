بانكوك (أ ش أ)

سجلت تايلاند حالتي إصابة وافدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي وفيات أو إصابات محلية وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و397 حالة، توفي منها 58 شخصا.