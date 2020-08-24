سجلت تايلاند حالتي إصابة وافدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي وفيات أو إصابات محلية وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و397 حالة، توفي منها 58 شخصا.
ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 قوله "إن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من الهند وقطر.. وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي".
ولم تسجل الوزارة أي حالات إصابة أو وفاة محلية لليوم الثالث على التوالي.
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