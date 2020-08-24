بيلاروسيا تتهم الناتو بمحاولة انتهاك مجالها الجوى عبر البالونات الدعائية المضادة

كتب أحمد عرفة

كشفت وزارة الدفاع فى بيلاروس عن محاولة حلف الناتو انتهاك مجالها الجوى بواسطة البالونات الدعائية المضادة للسلطات، حيث قالت الوزارة مساء يوم 23 أغسطس: " أوقف سلاح الجو البيلاروسى المناوب ووحدات الدفاع الجوى استفزازًا فى منطقة فولكوفشينا فى بمقاطعة أوشمياني، حيث تم من المنطقة المجاورة إطلاق مسبار مكون من ثمانية بالونات تحمل رموزا مناهضة للدولة البيلوروسية".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الدفاع فى بيلاروس أن المسبار المكون من ثمانية بالونات عليها رموز مناهضة لبيلاروس انطلق من دولة مجاورة.

وأوضحت وزارة الدفاع فى بيلاروس أنه بفضل مهارات أطقم طائرات الهليكوبتر Mi-24 التابعة لقوات الدفاع الجوى البيلاروسية، تم إيقاف طيران البالونات، دون استخدام الأسلحة وتم الكشف عن أن المسبار انطلق من ليتوانيا المجاورة. ووصفت وزارة الدفاع الحادث بأنه استفزاز، وأعلنت أنها أعدت المواد ذات الصلة وأرسلتها إلى وزارة خارجية بيلاروس لإعداد مذكرة احتجاج للجانب الليتواني.