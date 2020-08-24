بيان لرئيس مجلس النواب الليبى بشأن المظاهرات بالعاصمة طرابلس

كتب أحمد جمعة

علق رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح ، على المظاهرات التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وأصدر المستشار "صالح" بيانا قال فيه: "يؤكد فخامة رئيس مجلس النواب على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه ، فذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة" .

وتابع البيان :"يُطالب فخامة رئيس مجلس النواب كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم ، كما يُطالب النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال الاعتداء غير المبرر وإساءة إستعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين" .

من جهة أخرى ، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الإثنين، حكومة الوفاق، بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وشددت اللجنة - في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لقناة "ليبيا الحدث" - على ضرورة احترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير وضمان حق المتظاهرين السلميين.

وأوضحت اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ التقارير الواردة من طرابلس والتي تفيد بسقوط جرحى إثر إطلاق نار من قبل الميليشيات على المتظاهرين سلميا، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والعنف.

وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة لها.

وأكدت البعثة - في بيان - عن مقتل مدني ووقوع عدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، علاوة على الإغلاق القسري الواضح على المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية.

وكانت ميليشيات طرابلس قد نفذت حملة اعتقالات واسعة وأطلقت النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس، ليل الأحد، الذين يطالبون برحيل السراج وحكومة الوفاق.