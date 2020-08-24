بومبيو يصل السودان غدا لبحث دعم أمريكا للانتقال الديمقراطى والعلاقات مع إسرائيل

وكالات

يصل وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، غدا إلى العاصمة السودانية الخرطوم، فى زيارة رسمية يجرى خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، هذه الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير خارجية أمريكى منذ 2004 .

ونقلت وكالة السودان للأنباء، أن المباحثات تتعلق بدعم أمريكا للانتقال الديمقراطى فى السودان وموضوع العلاقات مع اسرائيل .

ومن المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب دعم أمريكا للسلام في السودان .

وتأتي الزيارة في وقت تشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بعد تشكيل الحكومة المدينة في السودان .

تجدر الاشارة الي أن الزيارة تأتى ضمن جولة تشمل إسرائيل، البحرين والامارات .