بومبيو يبحث مع رئيس الموساد الإسرائيلى الملف الإيرانى وحزب الله

كتب أحمد عرفة

التقى وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، برئيس الموساد الإسرائيلى يوسي كوهين، حيث بحث معه ملف إيران وحزب الله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستواصل ضمان تفوق إسرائيل عسكريا في منطقة الشرق الأوسط في إطار أي صفقات سلاح أمريكية مع الإمارات في المستقبل.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس "الولايات المتحدة ملتزمة قانونا بضمان التفوق العسكري النوعي. سنظل ملتزمين بذلك".

وأُعلن في 13 أغسطس عن اتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.