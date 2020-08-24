وأشار إلى أن الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي المتمثل في دعم إيجاد حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وأعرب بوتن عن أمله في أن يسهم الاتفاق بين إسرائيل والإمارات في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.