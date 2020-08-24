بوتين يؤكد دعم روسيا إيجاد حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فى اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، دعم روسيا لحل عادل للقضية الفلسطينية، معلقا على إبرام اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتى. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت الرئاسة الروسية، في بيان، إن بوتين ونتنياهو أجريا اليوم الاثنين، بمبادرة من الجانب الإسرائيلى، مكالمة تبادلا خلالها الآراء بشأن قضايا التسوية في الشرق الأوسط في سياق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة حول التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية.

وأوضحت الرئاسة الروسية أن الجانب الروسي شدد على موقفه المبدئي المتمثل فى دعم إيجاد حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وأضاف البيان أن الرئيس الروسي "أعرب عن أمله فى أن يسهم الاتفاق بين إسرائيل والإمارات فى تعزيز الاستقرار والأمن فى المنطقة".