اليوم السابع
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بنك إسرائيل المركزى يبقى سعر الفائدة الرئيسى مستقرا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:45 م
بنك إسرائيل المركزى يبقى سعر الفائدة الرئيسى مستقرا العلم الإسرائيلى
رويترز

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أبقى بنك إسرائيل المركزى، سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 0.1 بالمئة اليوم الاثنين، للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى ما سماه آفاقا اقتصادية أكثر تفاؤلا إذا أمكن السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ضعف الاقتصاد وارتفاع البطالة فإن مسؤولي البنك المركزي يحجمون عن خفض سعر الفائدة الرئيسي من أدنى مستوى له على الإطلاق إلى الصفر أو المنطقة السلبية، مفضلين بدلا من ذلك استخدام إجراءات مثل شراء العملة والسندات الحكومية وسندات الشركات.

وفي تحديث للتوقعات الاقتصادية، توقع البنك المركزي أن الناتج المحلي الاجمالي سينكمش بنسبة 4.5 بالمئة في 2020، مقارنة مع انكماش بنسبة ستة بالمئة في توقعاته السابقة، وأن ينمو ستة بالمئة العام القادم.

وفي حال تفاقمت الجائحة، فإن بنك إسرائيل يتوقع انكماشا بنسبة سبعة بالمئة هذا العام ونموا بنسبة ثلاثة بالمئة في 2021 .


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