بلازما المتعافين.. آخر أسلحة إدارة "ترامب" لمحاربة كورونا.. فيديو

إعداد ـ رباب فتحى

قبل يوم من انطلاق أهم فعالية انتخابية فى سباق الحزب الجمهورى لانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 المتمثلة فى المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى لإعلان مرشحه، أعلن الرئيس دونالد ترامب إجازة استخدام بلازما المتعافين رسميا فى علاج فيروس كورونا فى المستشفيات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن أمس، ما وصفه بأنه "إنجاز تاريخى"، وقال إن هيئة الغذاء والدواء أجازت استخدام علاج بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بشكل طارئ، وهو ما سينقذ حياة الآلاف من الأمريكيين الذين سيحصلون على هذا العلاج، حيث يقلل الوفيات بنسبة 35%.