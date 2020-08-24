اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بلازما المتعافين.. آخر أسلحة إدارة "ترامب" لمحاربة كورونا.. فيديو

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:18 م
بلازما المتعافين.. آخر أسلحة إدارة "ترامب" لمحاربة كورونا.. فيديو ترامب يجيز استخدام بلازما المتعافين لعلاج كورونا
إعداد ـ رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبل يوم من انطلاق أهم فعالية انتخابية فى سباق الحزب الجمهورى لانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 المتمثلة فى المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى لإعلان مرشحه، أعلن الرئيس دونالد ترامب إجازة استخدام بلازما المتعافين رسميا فى علاج فيروس كورونا فى المستشفيات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن أمس، ما وصفه بأنه "إنجاز تاريخى"، وقال إن هيئة الغذاء والدواء أجازت استخدام علاج بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بشكل طارئ، وهو ما سينقذ حياة الآلاف من الأمريكيين الذين سيحصلون على هذا العلاج، حيث يقلل الوفيات بنسبة 35%.

 


ترامب

بلازما المتعافين

علاج كورونا

البلازما

دونالد ترامب

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة