اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:35 م
خالد صلاح
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بريطانيا تنفي أي نية لإلغاء ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:49 م
بريطانيا تنفي أي نية لإلغاء ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة شركات التكنولوجيا العملاقة
رويترز

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نفت وزارة المالية البريطانية اليوم الاثنين تقريرا أفاد بأنها تعتزم إلغاء ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وجوجل.

وفرضت بريطانيا ضريبة على الخدمات الرقمية في أبريل، مع بطء التقدم في المفاوضات العالمية المتعلقة بكيفية فرض ضرائب على تلك الشركات، والكثير منها أمريكية.

وذكرت صحيفة (ميل أون صنداي) أن وزير المالية ريشي سوناك يعتزم التخلي عن تلك الضريبة لأنها لا تجمع أموالا كثيرة، حوالي 500 مليون جنيه استرليني سنويا (654 مليون دولار)، وقد تضر بمساعي التوصل لإتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة المالية "لقد كنا واضحين وقلنا إنها ضريبة مؤقتة وستلغى بمجرد وضع حل عالمي مناسب قيد التطبيق. نحن مستمرون في العمل مع شركائنا الدوليين للوصول إلى ذلك الهدف".


بريطانيا

شركات التكنولوجيا العملاقة

ضريبة

فيسبوك

جوجل

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