اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

برنامج تدريبى لرفع مستوى مديرى المدارس بشمال سيناء

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:48 م
برنامج تدريبى لرفع مستوى مديرى المدارس بشمال سيناء البرنامج التدريبى
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصلت بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، فعاليات برنامج رفع مستوى مديرى المدارس ماليا وإداريا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، أن حمزه رضوان وكيل المديرية، تابع البرنامج التدريبى المتميز لرفع مستوى آداء مديرى المدارس بحضور حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية.

وكانت بدأت فعاليات البرنامج التدريبى أمس الأحد، ومقررا تواصلها لمدة أسبوع، لتدريب مديرى المدارس الإبتدائية والتعليم الخاص والتجريبيات والتربية الخاصة والأسبوع الثانى الذى يستهدف مديرى المدارس الإعدادية والثانوية والتعليم الفنى.

وقامت اليوم أمل خيرى سعد الموجة المالى والإدارى بالمديرية بإلقاء محاضرة ويبلغ المستهدف تدريبهم 66 متدرب، وتنفذة إدارة التدريب التخصصى بمديرية التربية والتعليم مدير إدارة التدريب التخصصى.


شمال سيناء

العريش

التربية والتعليم

سيناء

تعليم شمال سيناء رفع اداء مديرى المدارس

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة