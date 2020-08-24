برنامج تدريبى لرفع مستوى مديرى المدارس بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، فعاليات برنامج رفع مستوى مديرى المدارس ماليا وإداريا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، أن حمزه رضوان وكيل المديرية، تابع البرنامج التدريبى المتميز لرفع مستوى آداء مديرى المدارس بحضور حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية.

وكانت بدأت فعاليات البرنامج التدريبى أمس الأحد، ومقررا تواصلها لمدة أسبوع، لتدريب مديرى المدارس الإبتدائية والتعليم الخاص والتجريبيات والتربية الخاصة والأسبوع الثانى الذى يستهدف مديرى المدارس الإعدادية والثانوية والتعليم الفنى.

وقامت اليوم أمل خيرى سعد الموجة المالى والإدارى بالمديرية بإلقاء محاضرة ويبلغ المستهدف تدريبهم 66 متدرب، وتنفذة إدارة التدريب التخصصى بمديرية التربية والتعليم مدير إدارة التدريب التخصصى.