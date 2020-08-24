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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفرقة الثانية بكلية آداب جامعة بنها

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:53 ص
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفرقة الثانية بكلية آداب جامعة بنها الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب جامعة بنها
القليوبية _ إبراهيم سالم

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ينشر "اليوم السابع"، نتيجة التيرم الثاني من العام الجامعي الحالي للفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة بنها، حيث اعتمدت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب جامعة بنها، والدكتور محمد أبو عرب وكيل الكلية لشئون الطلاب، نتيجة الفرقة الثانية لتكون كلية الآداب من أوائل الكليات في إعلان النتائج هذا العام.

وأكدت الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، أنه تنفيذا لتوجيها ورعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تم بدء تصحيح الامتحانات فور الانتهاء منها وتجميعها واعتمادها، وإعلانها للطلاب من خلال روابط علي على شبكة الانترنت، إلى جانب وجودها بمنطقة شؤون الطلاب بالكلية.

وأوضحت "الرباط"، أن الكلية من أوائل الكليات التي انتهت من تصحيح الامتحانات واعتماد وإعلان النتائج للتيرم الثاني للعام الجامعى الحالي، وذلك تنفيذا لمبادرة "طلابنا هم أبناؤنا" التي تدشنها الكلية الفصل الدراسي الثاني، لتقديم كافة الخدمات في سهولة ويسر للطلاب.

فيما أعلنت عدد من الكليات التابعة لجامعة بنها إعلان النتائج وإرسالها عبر البريد الإلكتروني لكل طالب بتلك الكليات، حيث أكدت وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة أنه سيتم إرسال نتاج الطلاب بالكليات المختلفة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2019 عبر الإيميل الجامعي للطالب.

وأهابت وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، طلاب الكليات المختلفة بسرعة تفعيل الميل الجامعي لهم والموجود علي الكارينية الجامعي لكل طالب، وذلك للحصول علي النتيجة فور إرسالها من إدارة الكلية.

للإطلاع على النتائج الخاصة بكل قسم، اضغط على التالى:

الفرقة الثانية قسم التاريخ شعبة الاثار :

الفرقة الثانية قسم التاريخ شعبة عامة  :

الفرقة الثانية قسم الاجتماع:

الفرقة الثانية قسم اللغة الانجليزية:

الفرقة الثانية قسم الجغرافيا و نظم المعلومات :

الفرقة الثانية قسم اللغة الصينية :

الفرقة الثانية قسم اللغة العربية :

الفرقة الثانية قسم علم النفس :

الفرقة الثانية قسم الاعلام :

الفرقة الثانية قسم اللغة الفرنسية :

الفرقة الثانية قسم الفلسفة :

الفرقة الثانية قسم المكتبات والمعلومات :

الفرقة الثانية قسم اللغة اليابانية :

 


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