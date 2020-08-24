بالأرقام.. "الاتصالات" تكشف عدد خطوط المحمول والإنترنت بمصر

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مؤشرات البنية الأساسية في تقريرها عن الربع الأول لعام 2020، كان أبرزها وصول إجمالي خطوط الهاتف المحمول بكل 100 من السكان إلي 96.01% واقتراب مشتركي التليفون الأرضي من حاجز الـ10 ملايين خط بعد سنوات من انتشار الهاتف المحمول على حساب تراجع وخسائر الهاتف الثابت، وجاءت المؤشرات كالتالي:
إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول 96.42 مليون خلال يناير - مارس 2020.
إجمالي خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان إلى نحو 96.01% خلال يناير - مارس 2020.
إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت 9.52 مليون اشتراك في يناير - مارس 2020.
عدد مشتركي الهاتف الثابت في الحضر 7.39 مليون مشترك و الريف 2.13 مليون مشترك في يناير - مارس 2020.
مشتركي الانترنت عن طريق الهاتف المحمول 39 مليون مشترك و 3.60 عدد مستخدمي USB Modem خلال أكتوبر - ديسمبر 2019.
وصلات الانترنت فائق السرعه 7.53 مليون وصلة خلال يناير - مارس 2020.
إجمالي السعة الدولية للإنترنت تصل إلى 2.565078 مليار نبضة/ثانية خلال أكتوبر - ديسمبر 2019.
إجمالي عدد مكاتب البريد الحكومية 3986 خلال يناير - مارس 2020.
عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد 5.39 مليون مستفيد خلال يناير - مارس 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة