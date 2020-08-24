انفراد.. أسرار مخطط الإخوان لتجنيد أطفال مصر.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: انفراد.. أسرار مخطط الإخوان لتجنيد أطفال مصر.

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