انطلاق حملة لتصحيح الأخطاء الإدارية في الأوراق الثبوتية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أطلقت محافظة شمال سيناء، حملة تصحيح الأخطاء الإدارية في الأوراق الثبوتية، وهى شهادات الوفاة لأهالى شمال سيناء .

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم، أن الحملة انطلقت تحت رعاية اللواء عقد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وينظمها المجلس القومى للسكان، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية.

ويستفيد من الحملة أهالى محافظة شمال سيناء، من كافة المراكز، خلال المدة من 22 - 8- 2020، حتى نهاية سبتمبر القادم ، بجميع مكاتب السجل المدنى على مستوى المحافظة .

وأوضح البيان أنه للاستفادة من الحملة يمكن للمواطن التوجه للسجل المدنى التابع له، وإحضار مستندات تتضمن بالنسبة للأخطاء الواردة بشهادة ميلاد ووفاة إحضار أصل شهادة ميلاد الوالدين والأخوة لتقديمها مع طلب التصحيح ، ولتصحيح للاخطاء الواردة بوثيقة الزواج المميكنة، احضار صورة طبق الاصل من وثيقة الزواج من القلم الشرعى لمحكمة العريش وتقديمها مع نموذج التصحيح فى حالة اذا كان الخطأ بالشهادة المميكنة وفى حالة وجود خطأ بالوثيقة الأصلية الموجودة بالقلم الشرعى بالمحكمة على المواطن رفع دعوى تصحيح الخطأ فى المحكمة.

يذكر أنه سبق ونظم فرع المجلس القومى للسكان بشمال سيناء حملات منوعة لاستخراج اوراق ثبوتية للأهالى بمناطق وسط سيناء واهالى الشيخ زويد ورفح المقيمين فى العريش وبئر العبد ومحافظات مجاورة .

وقالت نوال سالم مقرر المجلس القومى للسكان بشمال سيناء لـ " اليوم السابع" إن مجهودات بذلت لتوفير خدمة مجانية لاستخراج الأوراق الثبوتية لمن يحتاجونها من الأهالى خلال الفترة من عام 2010 حتى ديسمبر 2019 وسجلت خلالها استخراج 644 تصادق على الزواج وكل تصادق يمثل بناء جديد لأسرة أصبحت لها تعداد من الأبناء بدون اوراق اثبات لهم نظرا لغياب اهم وثيقة وهى عقد الزواج الرسمى بين الأب والأم، وخلال الفترة من 2017 حتى 2019 تم استخراج 719 ساقط قيد لكبار سن وشباب وأطفال بدون اى اثبات ميلاد .

وأشارت مقرر المجلس القومى للسكان بشمال سيناء، إلى أن هذه الخدمة وفرها المجلس القومى للسكان بتمويل من محافظة شمال سيناء ، وتحت رعاية المحافظ وتنسيق مع مجالس المدن ورؤساء القرى ومشايخ القبائل للوصول لكل حالة ، حيث الباب مفتوحا لاستقبال طلبات كل اسرةً او شخص يريد الحصول على أوراق ثبوتية ممن لم يستخرجونها وحال وجود عددا من اصحاب الطلبات يتم تحريك قافلة متكاملة للموقع واتخاذ إجراءات استخراج الأوراق المطلوبة بتعاون مشترك مع جهات الأختصاص المعنية وهى مديرية أمن شمال سيناء، ومصلحة الأحوال المدنية، ومحكمة العريش ، والمأذون الشرعى فى نطاق المنطقة محل تنفيذ الحملة.

أضافت أن الحملات تستهدف المناطق والقرى خارج نطاق المدن وبدأت من قرى الشيخ زويد ورفح والمناطق الحدودية ومناطق وسط سيناء ، ولاتزال تتواصل فى مناطق وسط سيناء وتجمعات المنقولين فى نطاق مركز بئر العبد، وحتى ممن انتقلوا من ابناء سيناء لمحافظات اخرى تسير لهم القوافل فى مواقع مساكنهم الجديدة .