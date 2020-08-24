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انخفاض سعر اليورو اليوم الاثنين .. مسجلا 18.67جنيه بالأهلى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:44 م
انخفاض سعر اليورو اليوم الاثنين .. مسجلا 18.67جنيه بالأهلى اليورو
كتبت : سماح حمدى

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انخفاض سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 24-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.67 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، مقابل 18.66 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.73 جنيه للشراء مقابل سعره أمس بـ 18.95 جنيه 
 
18.85 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ19.07 جنيه .

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.66 جنيه
 
18.84 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.98 جنيه

سعر اليورو فى بنك مصر

18.67 جنيه للشراء.
 
18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.86 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.66 جنيه للشراء.
 
18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.67 جنيه للشراء.
 
18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.64 جنيه للشراء.
 
18.88 جنيه للبيع.
 
 
اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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