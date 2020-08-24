اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب يسجل 903 إصابات جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:37 م
المغرب يسجل 903 إصابات جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا المغرب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المغرب عن تسجيل 903 إصابات جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتنطلق بالمغرب، ابتداء من الأسبوع المقبل، أولى التجارب السريرية للقاح الصينى على متطوعين محميين بترسانة قانونية كبيرة في هذا المجال، وقالت صحيفة "الأحداث" المغربية - فى عددها اليوم الاثنين - إنه من المنتظر أن يشارك في هذه التجارب السريرية ما بين 1000 و2000 متطوع ينتمون إلى فئات عمرية مختلفة.

وسيخضع المتطوعون لعدة تحاليل طبية لمعرفة حالتهم الصحية، وما إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو سبق لهم أن أصيبوا بفيروس "كورونا"، قبل تعميم اللقاح على مختلف شرائح المجتمع.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر طبى، قوله إن الهدف من تجريب اللقاح على هذه العينات هو التأكد من مدى فاعليته، وما إذا كانت له تأثيرات جانبية، حيث سيتم إخضاع المتطوعين لإجراءات مراقبة طبية شديدة.

 

 


المغرب

ازمه كورونا

كوفيد 19

اصابات كورونا في المغرب

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أولى التجارب السريريه للقاح كورونا الصينى تنطلق فى المغرب الأسبوع المقبل

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:39 م

المغرب يسجل 30 وفاة و1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 07:40 م

بلازما المتعافين.. آخر أسلحة إدارة "ترامب" لمحاربة كورونا.. فيديو

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:18 م

العراق يسجل 3644 إصابة و91 حالة وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:14 م

لبنان يسجل 3 وفيات و457 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:03 م

المغرب يعتمد "التعليم عن بعد" لمواجهة فيروس كورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 04:00 ص

المغرب: 1565 إصابة جديدة و841 حالة شفاء بكورونا خلال 24 ساعة

السبت، 22 أغسطس 2020 10:10 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة