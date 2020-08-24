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المشيشى يتوجه إلى قصر قرطاج لإعلان تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:08 م
المشيشى يتوجه إلى قصر قرطاج لإعلان تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة هشام المشيشى
كتب أحمد عرفة

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يتوجه رئيس الوزراء التونسى، هشام المشيشى، إلى قصر قرطاج لإعلان تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة. وقبلها نقلت قناة العربية، عن مصادر سياسية، تأكيدها أن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشى المكلف يعتزم دمج عدد من الوزاراتوفى وقت سابق، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن هناك اتفاقا بين تونس وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على أن التعامل الأمني وحده غير كافٍ لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك لقاء المشيشي بمقر وزارة الخارجية التونسية، مع وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأكد رئيس الحكومة التونسية أن الوفد الإيطالي - الأوروبي، الذي يزور تونس حالياً لمتابعة ملفات التعاون في مجال القضايا المرتبطة بالهجرة، أعرب عن تطلعه لتوفير الدعم التنموي لتونس من خلال تحفيز بعث المشاريع في المناطق الداخلية.

وأوضح المشيشي، أن تنفيذ المشاريع في الداخل من شأنه أن يدعم استقرار الشباب في تونس، كاشفا عن اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة فنية مشتركة تعمل على دعم المشاريع وتنمية تونس والحد من الهجرة.

وأشار إلى أن الوفد الإيطالي - الأوروبي أعرب عن استعداده لتعزيز إمكانيات وزارة الداخلية في مجال تأمين الحدود البحرية، مبرزا أن الاتفاق على معالجة الأسباب العميقة لإشكالية الهجرة غير الشرعية، يُمكِّن من خلق آفاق جديدة للتنمية بتونس.


هشام المشيشى

تونس

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الحكومة التونسية الجديدة

اخبار تونس

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