اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بالإكراه فى البساتين

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:21 م
المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بالإكراه فى البساتين حبس متهم - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن أبو الوفا محمد، بالحكم على المتهم "س.ح" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط، لاتهامه بالشروع في سرقة مواطن بمنطقة البساتين. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن أبو الوفا محمد، وعضوية المستشارين عبدالعزيز محمد حبيب وعلاء الدين كمال إبراهيم، وأمانة سر أيمن عبداللطيف .
 
وكشف أمر إحالة المتهم، وآخر أنهم بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة شرعوا في سرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه "م.ع"، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه بأن هددوه حال استقلالهم لسيارته الأجرة باستخدام أسلحة بيضاء، فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الأموال الخاصة به، وقام أحدهما بإصابة المجنى عليه، بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالقضية، وتمكنوا من الفرار، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو ضبط المتهم الأول المحكوم عليه بالمشدد 3 سنوات متلبساً بالجريمة علتى النحو المبين بالتحقيقات.
 
 

عقوبة السرقة

البساتين

السرقة بالاكراه

جنايات القاهرة

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