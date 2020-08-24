المرور : إغلاق جزئى لشارع السودان بسبب تركيب كابلات

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة ، إغلاق جزئى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع حماد لمدة يوم واحد دون تعطيل للحركة المرورية، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إن الغلق الجزئى لشارع السودان سيكون بتقاطعه مع شارع حماد بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه أرض اللواء لمدة يوم واحد فقط وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5/8/2020 إبتداءً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً وذلك دون تعطيل حركة المرور.

ولفت المصدر، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وأوضح، أن الشركة المنفذه ستقوم بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء تنفيذ الأعمال ، يأتى ذلك فى إطار إحلال وتجديد كابلات الفايبر لشبكة المصرية للإتصالات " مشروع التحول الرقمي".