اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:02 م
خالد صلاح
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المجلس العسكرى الحاكم فى مالى ينفى وجود فترة انتقالية..صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:36 م
المجلس العسكرى الحاكم فى مالى ينفى وجود فترة انتقالية..صور المتحدث باسم المجلس العسكرى الحاكم فى مالى
أ ش أ

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نفى حكام باماكو الجدد ما تردد حول الفترة الانتقالية، وقال العقيد إسماعيل واجى الناطق الرسمي باسم المجلس العسكرى الحاكم فى باماكو إنهم بالمجلس العسكري فوجئوا بأنباء في بعض وسائل الإعلام أشارت إلى محادثات حول الانتقال إلى حكومة.
 
وأضاف واجي - في تصريح بثته وكالة الأنباء المالية الرسمية، مساء الإثنين، أنه في هذه المرحلة من المناقشات مع فريق الوساطة التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، لم يتم اتخاذ أي قرار، ولم يكن هناك أي حديث في أي وقت عن حكومة ذات أغلبية عسكرية، وأي قرار يتعلق بالانتقال إلى رئيس انتقالي، وتشكيل الحكومة، سيتم اتخاذه بين الماليين، ومع الأحزاب السياسية، والجماعات الاجتماعية، والسياسية، والنقابات، والمجتمع المدني، وفقًا لبياننا الأول.
 
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